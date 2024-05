Rissa a Cittaducale tra extracomunitari, il sindaco Ranalli chiede urgente incontro al prefetto

RIETI - Violenta rissa tra giovani extracomunitari nella piazza principale di Cittaducale, il sindaco Leonardo Ranalli ha chiesto (e subito ottenuto) un incontro urgente in Prefettura per motivi pubblica sicurezza. Colpi a mani nude, lancio di bottiglie e sarebbero comparsi anche i coltelli intorno alle 18 di oggi, 20 maggio, in Piazza del Popolo. Sul posto Carabinieri e 118.

La nota del sindaco

«È nostra intenzione procedere con tutti gli strumenti a disposizione per fermare quella che sembra ormai essere un'escalation di violenza. Nella nostra realtà non tolleriamo atti di questo genere. Fino ad oggi la popolazione e l'Amministrazione hanno sempre collaborato con le realtà locali operanti nel settore che hanno dato un valore aggiunto, ma c'è un limite a tutto e adesso questo è stato superato. Ringrazio sua eccellenza il Prefetto per aver prontamente risposto fissando un incontro che si terrà nella giornata di domani».