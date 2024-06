Lunedì 10 Giugno 2024, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 15:27

RIETI – Fra i 45 Comuni reatini andati alle urne insieme alla tornata delle europee, a Toffia, Stimigliano, Mompeo, Roccantica e Concerviano sono stati già eletti i rispettivi sindaci. Si tratta di quei Municipi dove a concorrere è stata una sola lista elettorale, che si è dovuta “scontrare”, superandolo da ogni parte, soltanto con il “fattore quorum”. Maggioranza più 1 degli aventi diritto superata, ed ecco allora che i riconfermati Danilo Pezzotti, per Toffia, Franco Gilardi, per Stimigliano (quest’ultimo rieletto per la quarta volta consecutiva), Michela Cortegiani, per Mompeo, Alberto Sciarra, a Roccantica, e Pierluigi Buzi, a Concerviano, possono brindare al loro nuovo mandato amministrativo. Dalle urne, a fine spoglio, usciranno soltanto i dettagli per Prefettura e Ministero dell’Interno.