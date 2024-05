Mercoledì 22 Maggio 2024, 00:10

RIETI - C’è paura e alta tensione a Cittaducale. Una violenta lite tra due minori della comunità “Family Srl”, con l’aggressione di uno di questi, coltello in pugno, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella piccola comunità. E l’episodio segue liti, violenze e risse che, nelle ultime settimane, si sono registrate nel centro di Rieti, a Borgorose e in Sabina. Per il capoluogo, sono stati disposti maggiori controlli nell’area di largo Alfani.

Le misure. Ieri l’incontro del sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, in Prefettura per quello che è divenuto un problema di pubblica sicurezza: «Dal tavolo - spiega Ranalli - è emersa la necessità di procedere disponendo una vigilanza più attiva delle forze dell’ordine e l’allontanamento dal Centro per minori non accompagnati dei soggetti ritenuti pericolosi e problematici». Ma anche in città a Rieti è allarme-sicurezza per i numerosi fatti di aggressioni, colluttazioni, vandalismo e risse registrati nei fine settimana di malamovida, tanto da portare il Comune ad annunciare l’arrivo di 24 nuove telecamere in centro. In un vertice con il prefetto Pinuccia Niglio, è stata «condivisa la necessità di disporre una intensificazione dei servizi di controllo coordinato del territorio nei luoghi di maggiore aggregazione del centro cittadino e, in particolare, passaggi ripetuti su largo Alfani nei fine settimana, anche con soste prolungate a fini di deterrenza e vigilanza».

La dinamica. A Cittaducale, in piazza del Popolo, dopo i disordini e le intemperanze di lunedì, sono scesi in campo pattuglie dei carabinieri ed equipaggi del 118, gli assessori ai Servizi sociali Maria Grazia Angeletti e Alessandro Cavallari, per cercare una soluzione. Intorno alle 18, sono state udite violente urla dalla casa-famiglia per minori stranieri non accompagnati e in condizioni di fragilità in via Roma. La violenta lite divampata tra i due giovani si è poi spostata in piazza, sotto gli occhi di tutti con uno dei due ragazzi rincorso dall’altro che brandiva un coltello. I due si sono poi ritrovati in un bar, con la titolare che, terrorizzata, è riuscita in qualche modo a respingerli provando a chiudere la porta d’ingresso. Quindi, sono fuggiti, fino all’arrivo dei carabinieri. Unanime la rabbia dei residenti: negli ultimi mesi, oltre 10 gli interventi dei carabinieri per colluttazioni, risse, lanci di bottiglie, sputi, furti nei supermercati, rumori e schiamazzi anche di giorno). In tanti denunciano anche lanci di pantofole e frutta dalle finestre della struttura, con continue chiamate dei cittadini ai carabinieri. Gli stessi educatori hanno spesso richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. «All’appuntamento informale, richiesto per le vie brevi, la struttura, rappresentata presso la casa municipale anche da un legale, ha evidenziato sulla mancata formalità dell’incontro - conclude Ranalli. - Il senso di chiusura trasmesso dal Centro non fa che alimentare una situazione già grave e, per questo, si proseguirà con ogni azione volta a tutelare la sicurezza fisica e mentale della popolazione tutta, dei condomini della struttura e dei minori stessi, ospiti del Centro».