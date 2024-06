Trapani batte Bologna e festeggia il salto nella massima serie. Si rinnoverà la sfida Fortitudo-Sebastiani

RIETI - Trapani batte a domicilio la Fortitudo Bologna in gara 4 per 58-64 e vola in Serie A. I siciliani vincono la finale Playoff di Serie A2 nel tabellone argento, dove era presente anche la Real Sebastiani Rieti, superando la Fortitudo 3-1 nella serie e conquistando una promozione storica. Una gara equilibrata dall’inizio alla fine con i siciliani guidati da uno strepitoso Alibegovic, autore di 25 punti. Non bastano per la Fortitudo i 20 punti dell’ex Npc Alberto Conti. In campo anche Yancarlos Rodriguez: il prodotto de La Foresta Rieti può festeggiare la promozione in A1 dopo aver dato il suo contributo nella decisiva gara 4 (3 punti in 20 minuti).

Serie complicata per Bologna che già in gara 1 ha dovuto perdere per infortunio Pietro Aradori, Mvp italiano della A2 e faro offensivo della squadra di coach Caja.

Non sono mancate poi le polemiche nel finale concitato di gara 2 portato a casa dai trapanesi che hanno però dovuto fare i conti con un PalaDozza infuocato in gara 3 che ha spinto la Fortitudo alla vittoria. Il clima era incandescente anche stasera ma a prevalere è stato il talento, la forza e la lunghezza di Trapani che conquista così la promozione in A1.

La Real Sebastiani Rieti troverà dunque nuovamente la Effe sulla propria strada nella prossima stagione con il girone unico a 20 squadre e avrà l’opportunità di “vendicarsi” dopo la semifinale Playoff persa contro i bolognesi.