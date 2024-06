Domenica 9 Giugno 2024, 00:27

Sembrava ormai alle corde, Benjamin Netanyahu, con il suo principale oppositore, il centrista Benny Gantz, pronto ad annunciare ieri sera che avrebbe abbandonato il Gabinetto di Guerra per l’incapacità del premier di vincere la guerra, riportare a casa gli ostaggi e pianificare un dopoguerra credibile per Gaza anche a causa di un isolamento internazionale di Israele mai sperimentato prima. Ma la notizia della liberazione di Noa Argamani e di altri tre ostaggi grazie a un blitz da manuale dello Shin Bet e dell’unità antiterrorismo in due diverse “prigioni” nel cuore della Striscia, fanno improvvisamente risalire le quotazioni di “Bibi” e costringono Gantz a rinviare “indefinitamente” la conferenza stampa di rottura annunciata addirittura un mese fa.

Ostaggi liberati, cosa è successo davvero? Il blitz di Israele, l'appoggio degli Usa, gli oltre 200 morti palestinesi

IL NODO DEL CONSENSO

Tacciono, per un giorno, anche le voci critiche verso Netanyahu sui media “liberal” di Tel Aviv, e il Forum dei familiari degli ostaggi che per settimane, ogni giorno, hanno protestato contro il primo ministro nelle strade e piazze di Israele, parla di “trionfo eroico”, sia pure attribuendolo alle forze di difesa e alle unità speciali, non al governo. Ma per una volta il linguaggio delle famiglie dei sequestrati coincide con quello di Netanyahu: “Non ci arrendiamo, tutti gli ostaggi tornino a casa”.

La figura iconica è quella di Noa, 26enne diventata famosa per il video che la ritrae mentre viene trascinata via su una motocicletta e urla disperatamente: «Non uccidetemi!».

L’ufficio del Primo ministro diffonde la telefonata in cui Netanyahu le chiede come sta, lei si dice felicissima di poter parlare nuovamente ebraico e il premier sottolinea: «Parli ebraico e lo parli in patria, anche questo è importante». E, quasi a ribadire il suo manifesto politico anche nelle trattative con i mediatori di Hamas e con gli Stati Uniti di Biden: «Non so se tu ci credevi, ma noi ci abbiamo creduto e sono felice che sia successo». Parla al telefono con Noa per un minuto anche il presidente di Israele, Herzog: «Ti abbraccio a nome dell’intera nazione». E, insomma, la politica che governa cerca di trarre il massimo vantaggio dal blitz e rinviare la resa dei conti che prima o poi arriverà, inevitabile, con la Commissione d’inchiesta sulle responsabilità politico-militari del 7 ottobre (non a caso, un portavoce governativo era intervenuto l’altroieri per dire che l’istituzione della Commissione, a guerra aperta, è un tema prematuro). Netanyahu racconta volentieri lo scambio avuto con gli ostaggi. «Gli ho detto ben tornati a casa, il padre di Noa, Jacob, festeggiava un compleanno e ha detto “questo è il regalo più bello”. Li riporteremo tutti a casa, anche adesso stiamo lavorando per liberarli e per altre opzioni. Li riporteremo tutti».

Bibi si presenta agli israeliani come il leader decisionista che sa prendere la decisione difficile. «Quando mi hanno sottoposto l’operazione per il via libera finale, sapevo che era molto complessa e pericolosa, ma ho dato l’approvazione senza esitazioni, perché credo nelle forze di difesa, nello Shin Bet, nella polizia israeliana, negli eroici combattenti di e unità antiterrorismo». Dopo aver subito le pressioni per dire sì alla tregua americana, Netanyahu si trovava nella scomoda posizione di dover sostenere che la guerra sarebbe finita comunque solo con la distruzione di Hamas e il ritorno a casa di tutti gli ostaggi.

LA SITUAZIONE DEL GOVERNO

Gantz stava per lasciarlo al suo destino e avrebbe così reso più complicata la posizione internazionale di “Bibi”, sul quale pende una richiesta di arresto per crimini di guerra e contro l’umanità della procura della Corte penale internazionale, ma non avrebbe determinato la caduta del governo, che può contare su 64 seggi su 120 e il partito di Gantz siede all’opposizione. Al contrario, lo preoccupano le minacce di uscire dalla maggioranza da parte dell’estrema destra di Smotrich e Ben-Gvir, se avesse accettato la tregua. Senza di loro, perderebbe la Knesset. Tutti i leader, peraltro, da Netanyahu a Gantz, dalla destra religiosa e nazionalista a Lapid, che è fuori dal Gabinetto di Guerra come dal governo, stanno in questi giorni riposizionandosi, perché vedono per la prima volta traballare “Bibi”. Al quale, invece, il blitz di ieri restituisce ossigeno e ancora un po’ di permanenza al timone del governo. Si conferma la sua nomea di presa d’acciaio sul Potere.