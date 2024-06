Giovanni Gunnella, un 2003 con fisico e talento: Cittaducale lo conferma ma potrebbe tornare al Cantalice

RIETI – Uno dei giovani più promettenti del territorio è un ex Cantalice che durante la passata stagione ha vestito i colori del Cittaducale, la squadra del suo paese. Lui è Giovanni Gunnella, difensore centrale classe 2003.

Sul territorio ci sono pochi difensori centrali di ruolo adatti a disputare campionati di Promozione ed Eccellenza. Un profilo interessante è quello di Gunnella. Il giovane, cresciuto con l’under 17 del Cantalice ha un passato tra i grandi sempre con la casacca biancorossa con la quale ha disputato due stagioni di cui una in Eccellenza da protagonista con 23 presenze e due gol.

Poi la scelta di vestire i colori del Cittaducale (Prima categoria) dove a causa di due infortuni ha però potuto disputare solo metà delle gare: 15 presenze e tre gol.

Gunnella durante la scorsa estate era stato accostato al Valle del Peschiera poi il cambio di rotta e l’arrivo al Cittaducale. Difensore centrale che ad oggi è molto appetibile sul mercato. Il Cantalice può essere un’idea per un possibile ritorno da ex. Il Cittaducale la scelta sicura ad un passo da casa. Il Rieti (Eccellenza) potrebbe provare a valutarlo. Le alternative sono molte per un giovane promettente.