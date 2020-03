RIETI - Momenti di apprensione questa mattina intorno alle 9.30 per i proprietari di un'abitazione sita nell'abitato di Colle di Tora a causa di un principio di incendio del vano cucina.



L'allarme è stato lanciato dagli stessi proprietari e dai vicini quando è stato notato dall'esterno la fuoriuscita di un denso fumo nero. Sul posto un'unità mobile del 118, i carabinieri del comando stazione di Roccasinibalda e i vigili del fuoco di Rieti intervenuti con piu mezzi.



Un principio di incendio originatosi - secondo una sommaria ricostruzione di quanto accaduto - per cause accidentali e prontamente contenuto dagli stessi proprietari avendo interessato solo una parte della cucina e rimanendo dunque circoscritto. Nessuna conseguenza per gli occupanti dell'abitazione e le case adiacenti.



