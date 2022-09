Secondo appuntamento con la prevenzione a Colle di Tora per il progetto sulla terza età

RIETI - Secondo appuntamento con la prevenzione a Colle di Tora per il progetto “Terza età: diversamente giovani e giovani leve. Nessun grado di separazione. L’A B C del vivere bene” . Dopo il grande successo del primo incontro formativo di giovedì scorso, si bissa venerdì 23, con le dottoresse Ilenia Minicocci biologa e genetista e la dottoressa Elisa Minicocci neuro biologa e nutrizionista.

L’incontro, organizzato in collaborazione con il Comune, è sempre rivolto alla terza età e in special modo al Gruppo Anziani e Pensionati aps di Colle di Tora che già al primo incontro hanno gremito la sala. In questa occasione si parla di educazione alimentare e, nello specifico, dei disturbi derivanti da un’alta concentrazione di colesterolo plasmatico, di alimentazione e correlazione tra la dieta e l’alzaimer. Dopo l’incontro, a conclusione del progetto, cena degustazione con gli agri chef dell'associazione “Cuochi di Rieti” che prepareranno piatti con ingredienti prodotti dall’orto sociale curato dagli anziani. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Lazio.