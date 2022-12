Festeggiamenti natalizi a Colle di Tora, si entra nel vivo: ecco il programma

RIETI - E’ entrato nel vivo il programma dei festeggiamenti natalizi a Colle di Tora "Natale Collepiccolese: Natus Est - Una Nuova Epifania - Il Presepe Vivente 2022/202".

Il ricco calendario degli eventi, partiti lo scorso 8 dicembre con l’accenzione della stella cometa e delle musiche in filodiffusione per il centro del borgo di canti della tradizione religiosa popolare, e con l’inaugurazione, l’11 dicembre, della mostra “Arti e mestieri locali” curata dall’Università Agraria di Colle di Tora, ha ricevuto quest’anno il finanziamento della Regione Lazio ed è frutto della stretta collaborazione tra Pro Loco, Università Agraria di Colle di Tora, titolari degli esercizi commerciali di Colle di Tora e della Valle del Turano e della Parroco della Parrocchia di San Lorenzo e del parroco don Robert.

Domenica 18 sarà la volta del Coro Polifonico che, dalle 17, intonerà i canti natalizi nella Chiesa di San Lorenzo. Con il calar della sera il borgo assumerà un’atmosfera magica con le video proiezioni sui muri delle case delle edizioni del presepe vivente e dei quadri più famosi dedicati alla natività. Appuntamento dedicato ai bambini e ai più sognatori quello del 23, antivigilia di Natale a “Il Cantinone” dove arriverà Babbo Natale che, con il suo aiutante elfo raccoglierà le letterine. Da contorno balli, musica giochi e teatro dei burattini.

Appuntamento sempre presso lo stesso locale a Santo Stefano alle 21 per la tombolata. Spazio alle tradizioni popolari della gastronomia tradizionale, invece, il 30 dicembre al centro anziani dove, nell’ambito di un laboratorio di cucina i nonni insegneranno ai bambini le prelibatezze dei loro tempi con l'intento di tramandare le antiche tradizioni natalizie, alle nuove generazioni. Ancora spettacolo a “Il Cantinone” il 2 gennaio alle 16 con uno spettacolo di bolle di sapone e alle 21 per il brindisi al nuovo anno; il 3 gennaio alle 16 burattini e il 4 “Magic frozen show”. Il 5 gennaio si torna a raccontare le tradizioni con la “Pasquarella” (canto popolare, ndr) per le vie del paese.

Il 6 gennaio, alle 11, arriva la befana per il centro storico con gustosi doni per tutti i bambini, mentre nel pomeriggio, alle 16, presso la suggestiva cornice del parco pubblico comunale a cui fa da sfondo il lago del Turano, sarà nuovamente messo in scena il presepe vivente “Natus Est: una nuova Epifania" che sarà seguito dal tradizionale “Bacio del Bambinello”.