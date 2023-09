Grande attesa a Colle di Tora per la settima edizione del progetto “Lo specchio e la luna”

RIETI - Il tema scelto quest'anno è L'arte di mostrare l'arte in collaborazione con il teatro Rigodon. A partire dalle 17 del 30 settembre 2023 è prevista una conferenza stampa di presentazione del progetto presso la sala consiliare del Comune di Colle di Tora, per poi proseguire, in una sorta di passeggiata, alla presentazione delle installazioni sul Lungolago, per finire con la visione di una rappresentazione teatrale di parte del Faust di Goethe sulle piattaforme galleggianti poste sulle rive in località "Spiaggetta".



Mi preme sottolineare l'importanza artistica dell'evento che si svolgerà il 30 settembre che vedrà molta parte degli abitanti di Colle di Tora impegnati nell'installazione di una mostra di grandi quadri sull'acqua e di uno spettacolo teatrale tratto dal Faust.

Sarà il primo passo di un ambizioso progetto di "arte sociale" che prevede la collaborazione tra artisti e cittadini, che si intende ampliare nel tempo, fino a divenire un punto di riferimento unico in questo campo e in questa vallata, che vede l'acqua come cornice e supporto di espressioni artistiche e culturali. L'idea progettuale nasce da esigenze che vanno oltre la sfera prettamente artistica, poichè l'intenzione è quella di proseguire con tutte le attività avviate, anche durante i mesi del prossimo inverno per favorire lo scambio, l'incontro, la condivisione di obiettivi e traguardi e riconnettere il tessuto sociale del Territorio, salvaguardando dall'isolamento le fasce deboli della popolazione, soprattutto gli anziani e i bambini.