Colle di Tora, bilancio bocciato per la seconda volta: il Comune verrà commissariato

Mercoledì 7 Luglio 2021, 22:21

RIETI - Verrà commissariato il Comune di Colle di Tora e avviate, contestualmente, le procedure per la nomina del commissario che reggerà il Comune fino a nuove elezioni.



Nel consiglio comunale appena concluso è stata infatti l'assenza di alcuni componenti della maggioranza e di un'astensione, sempre in seno alla maggioranza, a portare alla bocciatura per la seconda volta del bilancio comunale. Atto che ora porterà all'insediamento di un commissario per il disbrigo degli affari correnti fino a nuove elezioni.