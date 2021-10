Gruppo Fai Rieti: oggi al via il nuovo set di videoconferenze per gli studenti delle superiori

Venerdì 8 Ottobre 2021, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 09:37

RIETI - L’anno scolastico da poco iniziato si presenta denso di aspettative e, nonostante l'emergenza sanitaria non sia stata ancora superata, è forte il desiderio di ripartire e di tornare ad una scuola che sia una fucina di esperienze formative per i giovani e, più in generale, per la cittadinanza. Per questo motivo, con il desiderio di collaborare con le istituzioni scolastiche nella formazione soprattutto delle nuove generazioni, il Gruppo Fai Rieti ha deciso di proporre agli alunni delle scuole superiori e a tutti gli interessati otto nuove videoconferenze che si svolgeranno sulla piattaforma digitale “GoToMeeting” messa a nostra disposizione dal Comune di Rieti. Gli incontri, che arrivano dopo il buon successo dei cinque offerti lo scorso anno, avranno una cadenza all'incirca mensile e, ad esclusione di uno di questi che partirà alle 16, inizieranno alle 16:30 e si concluderanno intorno alle 18:00.

La prima videoconferenza prenderà il via oggi pomeriggio, venerdì 8 ottobre, e tratterà la figura di San Francesco d’Assisi. In questa occasione, i relatori saranno il Vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili, e Padre Stefano Sarro. Il link per accedere all’iniziativa è: https://global.gotomeeting.com/join/544679789. Come per i successivi incontri, il limite massimo di partecipanti è fissato a 250.

Le altre videoconferenze e i relatori

Mercoledì 10 novembre: “Loreto Mattei e la Rieti del ‘600”, a cura di Gianfranco Formichetti e Enzo Marzi.

Venerdì 3 dicembre: “Metamorfosi berniniane nella Cappella di Santa Barbara ed il culto della santa”, a cura di Sabrina Aloisi e Pino Strinati, dalle 16 alle 17:30.

Mercoledì 19 gennaio 2022: “Terminillo: dalla tradizione allo sci”, a cura di Pierluigi Persio.

Lunedì 7 febbraio 2022: “Girolamo Troppa a Rieti: opere e contesti”, a cura di Letizia Rosati e Roberto Della Portella.

Mercoledì 16 marzo 2022: “La necropoli di Campo Reatino”, a cura di Simone Nardelli e Carlo Virili.

Mercoledì 6 aprile 2022: “Ascanio e Vincenzo Manenti: dal Manierismo al Barocco a Rieti e in Sabina nel XVII secolo”, a cura di Ileana Tozzi.

Mercoledì 18 maggio 2022: “Percorso tra i fiori del Terminillo”, a cura di Enrico Faraglia e Silvano Landi.

I link degli incontri saranno costantemente comunicati sui canali social Facebook e Instagram del Gruppo FAI Rieti.