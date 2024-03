Giornate Fai di Primavera: il Gruppo Fai Rieti organizza visite guidate alle Sorgenti di Santa Susanna

RIETI - In occasione delle Giornate Fai di Primavera, grande evento nazionale in programma sabato 23 e domenica 24 marzo, il Gruppo Fai Rieti è lieto di comunicare di aver organizzato visite guidate alle Sorgenti di Santa Susanna di Rivodutri, al loro Molino e al vicino Parco alle Noci.

Nel suggestivo scenario della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, dalle 10:00 alle 16:30 (con ultimo turno alle 16:00), gli apprendisti ciceroni dell’I.I.S. Carlo Jucci (Liceo Scientifico omonimo e Liceo Classico Varrone) e dell'I.I.S. Luigi di Savoia (indirizzi Tecnico Economico - corso Turismo e Tecnico Agrario) condurranno i presenti alla scoperta di spazi ricchi di bellezza, storia e particolarità.

Il contributo minimo di partecipazione è di 3 euro a persona e non è necessaria la prenotazione. I gruppi di visitatori partiranno ogni mezz'ora, mentre il tour guidato durerà circa 45 minuti.

I dettagli del percorso

I gruppi partiranno dal gazebo Fai posizionato nel parco adiacente le sorgenti di Santa Susanna. La visita sarà articolata in tre momenti. Si comincia proprio dalle splendide sorgenti, di cui sarà illustrato l'importante ruolo nell'ambito dell'idrografia del territorio reatino.

Ci si sposterà poi di poche centinaia di metri e si visiterà lo storico Molino, dove verrà presentata la sua storia e l'attività che quotidianamente vi si svolge per la produzione della farina.

Infine, si entrerà nel Parco alle Noci, dove si ammireranno dei laghetti di acquacoltura e pesca sportiva, alimentati dalle sorgenti di Santa Susanna e ricchi di fauna ittica.

La nota di ringraziamento del Gruppo Fai Rieti

«Un grazie per la collaborazione a tutti i nostri volontari, alle scuole coinvolte con i loro studenti, insegnanti e dirigenti scolastici, ai proprietari delle strutture che visiteremo, al Comune di Rivodutri e alla Protezione Civile.

Inoltre, ringraziamo Asm Rieti per aver assicurato il trasporto degli alunni dalla città alle Sorgenti nelle giornate di sopralluogo, così come rivolgiamo un grazie a tutte le altre persone che, a vario titolo, stanno lavorando per garantire una buona riuscita dell'evento».