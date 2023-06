Sabato e domenica il Gruppo Fai Rieti torna con le aperture straordinarie dell’Ospedale Vecchio

RIETI - Nuovo appuntamento con le aperture straordinarie dell’Ospedale Vecchio di Rieti, che tornano in questo weekend, sabato 17 e domenica 18 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 19:30. L’evento, organizzato dal Gruppo Fai Rieti in collaborazione con le associazioni culturali “Riattivati” e “Domenico Petrini” e con A x O’ – Architetti all’Opera, consentirà ai visitatori di ammirare da fuori anche i lavori all’interno dell’adiacente chiesa di Sant’Antonio Abate, finanziati dalla Soprintendenza APAB per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti.

Per partecipare alle visite guidate, che partiranno ogni 30 minuti da via Tancredi sul lato destro della chiesa di Sant'Agostino, è necessario prenotare uno degli slot orari al seguente link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/apertura-straordinaria-dell-antico-ospedale-cittadino-e-della-chiesa-di-sant-antonio-abate-17460/?_ga=2.178937697.479315493.1686685474-1905404569.1670969477. Il costo dell'ingresso è di 3 euro e il primo turno delle 16:00 sarà riservato ai bambini dai 7 agli 11 anni (per loro accesso gratuito) che, accompagnati da un adulto, potranno ripercorrere le pagine del “Tesoro della pergamena”, favola illustrata e ambientata proprio tra l'ex nosocomio reatino e la chiesa di Sant'Antonio Abate e realizzata da Maria Ludovica Faraglia e Lucia Ricciardi.

Il vecchio ospedale, fondato nel 1337 e chiuso dal 1972, e la chiesa di Sant’Antonio Abate, opera di Jacopo Barozzi detto il Vignola, sono stati in gara nel censimento 2020 dei “Luoghi del Cuore del Fai”, ottenendo un 6° posto nel Lazio e una 65° posizione a livello nazionale che hanno avuto un ruolo determinante per dare il via agli attuali lavori di riqualificazione a beneficio dell’intera struttura.

Da segnalare che le aperture del Gruppo Fai Rieti si inseriscono tra le iniziative correlate alla Giornata di studi “La bellezza ritrovata”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Rieti in occasione dei 450 anni dalla morte del grande architetto Jacopo Barozzi. Il convegno, promosso anche dal Comune di Vignola, si svolgerà nel capoluogo reatino domani, sabato 17 giugno, dalle 9:30 alle 13:00, nella Sala Polifunzionale del Polo Culturale di Santa Lucia e prevederà la presenza di numerosi relatori. Maggiori dettagli sul sito del Comune di Rieti e sui suoi canali Facebook e Instagram.