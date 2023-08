Gruppo Fai Rieti e Fara Music Festival insieme ad Amatrice per una giornata tra natura, tradizioni e musica jazz

RIETI - Come annunciato negli scorsi giorni sui propri canali Facebook e Instagram, nell’ambito dell’importante iniziativa “Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma – Cammino Solidale 2023”, il Gruppo Fai Rieti ha deciso di collaborare con il Fara Music Festival nella realizzazione di un evento, in programma ad Amatrice domenica 27 agosto, tra natura, tradizioni e musica jazz.

Si comincia alle ore 15:00 con una camminata per 30 persone (già sold out in poco tempo) che, dal Ponte Tre Occhi, consentirà ai partecipanti di immergersi nella natura incontaminata dei Monti della Laga. La passeggiata sarà guidata da Rita Fagiani e intervallata da un set acustico di Lorenzo Bisogno al sax e Federico Gili alla fisarmonica.

Intorno alle 16:30, sarà invece la volta della conferenza “La transumanza in dodici strofe di memoria orale”, curata dal professor Settimio Adriani, già docente a contratto di Scienze della Montagna dell'Università degli Studi della Tuscia.

L’incontro culturale si terrà all’Auditorium della Laga e sarà aperto a tutti con ingresso gratuito. Al termine di questo appuntamento, verso le 17:30, la stessa location farà da cornice alla musica del trio Alex Cicconi, composto dal chitarrista omonimo, da Francesco Rapinesi al contrabbasso e Marco Fiorenza alla batteria. Il programma completo de “Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma”, che coinvolgerà anche Camerino, Castelluccio di Norcia e L’Aquila, è consultabile qui: https://www.jazzallaquila.it/wp-content/uploads/2023/08/Programma2023.pdf