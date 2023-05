Risorgimento: il 14 maggio Fai Rieti e Riattivati organizzano una passeggiata lungo Valle Oracola

RIETI - Insieme all’Associazione Culturale Riattivati, il Gruppo Fai Rieti è lieto di comunicare l’organizzazione del primo evento sul territorio dedicato esclusivamente agli iscritti Fai: una passeggiata lungo Valle Oracola tra i luoghi della prima battaglia del Risorgimento Italiano.

L'appuntamento è per domenica 14 maggio, alle 9:30, con partenza a Rieti da Largo dei Bersaglieri (Porta D'Arce) e sarà possibile partecipare prenotando uno dei 30 posti a disposizione tramite il seguente link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/in-valle-oracola-ripercorrendo-i-luoghi-della-prima-battaglia-del-risorgimento-italiano-17059

L’iniziativa è a contributo facoltativo e, in caso di maltempo forte, sarà posticipata ad una delle domeniche successive.

I dettagli della camminata

A due passi da Rieti, l'antico confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie fu teatro della celebre Battaglia di Rieti, nota in città come la Battaglia di Lesta, combattuta tra l'esercito napoletano, comandato da Guglielmo Pepe, e gli austriaci, giunti fin qui per restaurare il regime assolutistico del Re Ferdinando I.

Attraverso la Valle Oracola, tra il Colle di Lesta e quello dei Cappuccini, nell'ultimo tratto del Rio Ranaro, dal ponte della Salaria fino alla foce nel Velino, si ripercorreranno i luoghi che furono scelti da Pepe per lo scontro fatale.

Partendo da Porta d'Arce, dove saranno spiegati gli antefatti della Battaglia, si passerà per l'antica Via Cordale e si raggiungerà la verdeggiante Valle Oracola, dal nome evocativo di antichi riti pagani.

Si giungerà, in seguito, al Casino Stoli, che le fonti indicano chiaramente come teatro dello scontro aperto. Qui si ascolterà la traccia audio sulla Battaglia, offerta dall'Associazione Culturale Riattivati, incisa nell'ambito del progetto "Voci dal Risorgimento", che propone una serie di racconti di questo periodo storico ambientati a Rieti e narrati dagli stessi protagonisti.

Con l’occasione, grazie all’ospitalità dei proprietari, sarà possibile vedere la famosa lapide ultracentenaria deposta dalla famiglia Stoli a ricordo dello scontro.

Alcune informazioni per partecipare all’evento

Equipaggiamento obbligatorio: smartphone carico con connessione a rete internet e cuffie auricolari.

Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking o da ginnastica; bastoncini, cappello, borraccia con acqua sufficiente per l’intero percorso, zaino, mantella/ombrello pieghevole ed abbigliamento adeguato alle temperature del periodo.

Percorso: km. 6

Dislivello totale in salita e discesa: trascurabile

Livello di difficoltà: facile

Durata totale: 3 ore

A fronte dell’iscrizione, il partecipante dichiara di non avere nessun impedimento fisico nel prendere parte all’evento, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alle difficoltà dell’escursione sopra descritte. I contributi di partecipazione non sono rimborsabili e verranno destinati al perseguimento degli scopi istituzionali del Fondo per l’Ambiente Italiano: l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano.