Luoghi del Cuore Fai: per la Ferrovia del Centro Italia stanziati 5.000 euro per la realizzazione di pannelli didattici in 16 stazioni

RIETI - Con grande orgoglio e gioia il Gruppo Fai Rieti è lieto di annunciare che per la Ferrovia del Centro Italia, meglio conosciuta come linea Terni-Sulmona, sono stati stanziati 5.000 euro da parte del Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano e di Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’iniziativa “I Luoghi del Cuore”, che ogni 2 anni consente ai cittadini di segnalare e votare bellezze, monumenti e infrastrutture della penisola da non dimenticare. Il contributo permetterà di realizzare pannelli didattici all’interno di 16 stazioni, con l’obiettivo sia di fornire ai visitatori informazioni sul territorio circostante sia di creare un'esperienza di viaggio più coinvolgente e arricchente. Ogni pannello racconterà le peculiarità di ciascun borgo e sarà dotato di un QR code che consentirà agli utenti di accedere ad una specifica pagina web con approfondimenti e itinerari.

Durante il censimento del 2022, la storica infrastruttura, ora inserita tra i 23 progetti selezionati all’interno del Bando “I Luoghi del Cuore” 2023, aveva ottenuto 8.560 voti, raggiungendo la prima posizione nella classifica regionale di Lazio e Abruzzo, la 2° nella classifica regionale dell’Umbria e il 27° posto nella classifica nazionale. Grazie a questo risultato, il Gruppo Fai reatino, supportato da un comitato spontaneo di cittadini presieduto da Claudia Cattani degli Amici di Rieti e composto dall’Associazione Culturale Riattivati, dal Rotary Club Rieti e dall’Associazione Collezionisti “Sabatino Fabi”, ha potuto presentare al Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano e ad Intesa San Paolo un progetto di valorizzazione della linea ferroviaria e delle bellezze da essa attraversate.

La Ferrovia Terni-Sulmona, inaugurata il 28 ottobre 1883, attraversa tre regioni dal grande valore paesaggistico, consentendo ai viaggiatori di visitare numerosi gioielli dell’Italia Centrale che ancora oggi conservano un considerevole patrimonio naturale, storico e culturale. La candidatura della Ferrovia da parte del Gruppo Fai Rieti e del comitato di cittadini è stata voluta proprio con l’obiettivo di restituire dignità ad una preziosa linea ferroviaria e allo stesso tempo per fare luce sulle potenzialità turistiche delle aree interne e del cratere.

«Sono molto soddisfatta di questo splendido risultato ottenuto dalla Ferrovia – dichiara la Presidente del comitato spontaneo di cittadini Claudia Cattani – Insieme a tutte le associazioni coinvolte, abbiamo lavorato tantissimo per esaltare al massimo le potenzialità di questa infrastruttura.

Siamo convinti che questa linea ferroviaria rappresenti un importante veicolo di connessione e promozione di più territori con valenza sia storica sia ambientale».

«Desideriamo ringraziare il Fai e Intesa Sanpaolo per aver deciso di destinare 5.000 euro alla Ferrovia del Centro Italia – afferma il Gruppo Fai Rieti – Allo stesso tempo, nella consapevolezza che questo traguardo e i voti raccolti sono merito di un’ampia collettività, siamo riconoscenti a tutti coloro che hanno saputo offrire un concreto sostegno alla nostra raccolta voti. In particolare, ringraziamo: il comitato spontaneo di cittadini a sostegno della Ferrovia, i nostri volontari, gli amici abruzzesi della Ferrovia dei Parchi, l’Associazione Le Rotaie, la Provincia di Rieti e tutte le amministrazioni comunali delle località attraversate dalla ferrovia. Un ringraziamento anche a Confcommercio Lazio Nord e Cna Rieti, ai Lions e la Lilt di Rieti, agli organizzatori del compleanno del Sentiero Planetario del Monte Terminillo e della Fiera Mondiale del Peperoncino, ai padri della chiesa di San Francesco al Terminillo, ai Santuari di Greccio e Fonte Colombo, ai molteplici media nazionali, regionali e soprattutto locali. Grazie, infine, alle scuole del territorio con i loro insegnanti e dirigenti scolastici, primo su tutti l'Ipsseoa Istituto Alberghiero Costaggini di Rieti, che ha lavorato ad un bellissimo progetto didattico sulla Terni-Sulmona, ai tanti commercianti, ai numerosi cittadini e turisti e alle ulteriori associazioni che ci hanno aiutato nella nostra iniziativa».