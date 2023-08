Il Gruppo Fai Rieti apre di nuovo le porte dell’Ospedale Vecchio e della chiesa di Sant’Antonio Abate

RIETI - In occasione della Fiera Mondiale del Peperoncino, il Gruppo Fai Rieti, in collaborazione con A x O' Architetti all'Opera e I Varroniani, torna a proporre in città nuove aperture dell’Ospedale Vecchio e della chiesa di Sant’Antonio Abate in via del Vignola. Dal 1° al 3° settembre, accompagnati da una guida, cittadini e turisti potranno visitare alcuni spazi dell’ex nosocomio reatino, così come potranno ammirare il nuovo volto che sta gradualmente assumendo la chiesa attigua.

L’appuntamento è al gazebo Fai di Via Tancredi con i seguenti orari:

venerdì 1: dalle 17:30 alle 20:00 (ultimo turno alle 19:30);

sabato 2: dalle 17:30 alle 20:00 (ultimo turno alle 19:30);

domenica 3: dalle 10:30 alle 13:00 (ultimo turno alle 12:30) e dalle 17:30 alle 20:00 (ultimo turno alle 19:30).

Inoltre, si precisa che:

- i gruppi di visitatori, composti da massimo 30 persone l'uno, partiranno ogni mezz'ora;

- il contributo di partecipazione è di 4 euro a persona da versare in loco (i bambini fino a 12 anni non pagano), ma è necessario prenotare la propria presenza all'indirizzo mail rieti@gruppofai.fondoambiente.it, specificando nome e cognome dei partecipanti insieme ad orario e giorno scelto;

- la visita durerà circa 45 minuti.

Il vecchio ospedale, fondato nel 1337 e chiuso dal 1972, e la chiesa di Sant’Antonio Abate, opera di Jacopo Barozzi detto il Vignola, sono stati in gara all’interno del censimento 2020 dei “Luoghi del Cuore del Fai”, ottenendo un 6° posto nel Lazio e una 65° posizione a livello nazionale.

Entrambi i risultati hanno avuto un ruolo determinante per dare il via agli attuali lavori di riqualificazione a beneficio di due gioielli del centro storico reatino.