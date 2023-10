Giornate Fai d'Autunno: nel weekend visite guidate del Fai Rieti al Santuario della Foresta

RIETI - In occasione delle Giornate Fai d’Autunno, grande evento nazionale in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre, il Gruppo Fai Rieti ha deciso di aprire le porte dello splendido Santuario Francescano della Foresta, noto soprattutto per essere il luogo in cui San Francesco ha compiuto il celebre miracolo dell’uva.

Le visite guidate saranno svolte a turno dagli apprendisti ciceroni dell’IIS Carlo Jucci (Liceo Scientifico e Classico), IIS Elena Principessa di Napoli (Liceo Artistico) e IIS Celestino Rosatelli e si svolgeranno con i seguenti orari:

Sabato: dalle 10:00 alle 18:30, con ultimo ingresso alle 18:00

Domenica: dalle 11:30 alle 18:30, con ultimo ingresso alle 18:00.

Quest’anno non è prevista la prenotazione, ma gli iscritti al Fai avranno accesso prioritario. I gruppi di visitatori, composti al massimo da 20 partecipanti, partiranno ogni mezz’ora. Il tour durerà circa 45 minuti e prevede il versamento di un contributo minimo di 3 euro a persona.

La visita nel dettaglio

I gruppi partiranno dal gazebo Fai posizionato nel piazzale antistante l'area del Santuario, in via della Foresta 30. Dopo una breve introduzione che si terrà nell'atrio, si entrerà nella chiesa di Santa Maria e si visiterà, in particolare, la cappella di San Fabiano.

In seguito, ci si sposterà nel chiostro e nella Domus per conoscerne la storia.

Successivamente si scenderà, a piccoli gruppi, verso la cella di San Francesco, per poi incamminarsi verso l'orto, dove i componenti della Comunità Mondo X racconteranno il loro lavoro agricolo e spiegheranno le modalità di coltivazione delle varie essenze orticole ed arboree. La visita all'orto è parte importante nel percorso del Santuario perché proprio qui si riesce a percepire il legame fra la spiritualità francescana e l’ambiente naturale e rurale.

Uscendo dal Santuario, si potrà effettuare una passeggiata nel bosco ed ammirare il gruppo scultoreo dell’artista Lorenzo Ferri che, raffigurando San Francesco insieme ai suoi compagni, ricostruisce la stesura del famoso Cantico delle Creature. Infine, spostandosi con mezzi propri, sarà possibile visitare la Cantina Storica “Le Macchie” di Castelfranco con i seguenti orari:

Sabato: 11:30, 12:30, 16:30 e 17:30

Domenica: 12:30, 16:30, 17:30 e 18:30

Per ulteriori info e aggiornamenti, il Gruppo Fai Rieti è a disposizione di cittadini e turisti sulla sua pagina Facebook e sul suo profilo Instagram.