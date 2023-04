L'attore reatino Giovanni Leuratti esordisce nella fiction “Il Paradiso delle Signore”

RIETI - Sorpresa per i telespettatori reatini che oggi pomeriggio - venerdì 28 aprile - hanno seguito Rai1. Presente nella puntata numero 155 de "Il Paradiso delle Signore", una delle fiction italiane più seguite su scala nazionale, il volto noto di Giovanni Leuratti. L'attore reatino ha interpretato il ruolo di Attilio Scarpa, titolare di una tipografia, dividendosi la scena con due dei protagonisti, Vittorio e Tancredi, interpretati rispettivamente da Alessandro Tersigni e Flavio Parente.

Mancano ormai cinque puntate al termine della stagione della soap opera italiana che in questi anni ha tenuto incollato milioni di telespettarori allo schermo della prima rete Rai.

Rivedremo Giovanni Leuratti anche per la prossima stagione? «Chissà, non vi resta che aspettare», la criptica risposta dell'attore nostrano, che non si sbilancia circa il possibile spoiler di una serie tanto seguita. «Posso solo dire che ho girato le scene a gennaio negli studi della Videa a Roma nord, e che mi sono integrato molto bene in un gruppo di lavoro già ben rodato. Su un possibile futuro del mio ruolo o di altri, vedremo». Leuratti partecipa da anni a fiction televisive, produzioni teatrali e cinematografiche.

Dirige a Rieti la scuola di teatro Letreffe per bambini e adulti e ultimamente è apparso sul grande schermo nei panni di messer Agnolo, nel cast del film "Dante" di Pupi Avati, con protagonista Sergio Castellitto. La puntata andata in onda oggi pomeriggio si può rivedere su Raiplay.