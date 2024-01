“I fantastici 5” stasera su Canale 5: storie e aneddoti legati al Centro Coni di Formia

Stasera su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata de “I Fantastici 5" che vede al centro dell’attenzione il tema della disabilità e dello sport. La fiction, che sta riscuotendo grande successo in termini di audience, è stata girata nel 2023, anche a Formia, all’interno del Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli”. “La Casa dello Sport”, diretta dal 2014 dall’ex campione olimpico di canottaggio, Davide Tizzano, ha ospitato per due settimane, lo scorso mese di maggio, le riprese della serie tv che racconta la storia dell’allenatore Riccardo Bramanti, alias Raoul Bova (ha soggiornato insieme al suo autista in un noto resort sulla via Flacca a Gaeta, ndr), assunto per guidare la squadra della società “Nova Lux” e seguire da vicino i quattro atleti paralimpici ospitati invece in un’altra struttura formiana. Nel film il personal trainer del 52enne attore capitolino è il napoletano ma trapiantato da 15 anni nella città pontina, Luigi Cicchetti, che ha vestito i panni di consulente tecnico della regia.

“Ero un punto di riferimento per le parti tecniche legate al regolamento e con Raoul, che ha sottolineato più volte le bellezze del nostro territorio e della location suggestiva, il rapporto è stato subito molto schietto e sincero.

Un aneddoto: da fuori gli portavano le pizzette ma un bel giorno anche per seguire un’alimentazione più sana ed equilibrata li consigliai di provare le mandorle e detto fatto mi ascoltò all'istante. All’inizio delle riprese non dovevo fare la comparsa, ma il regista invece, guardandomi dritto negli occhi, decise di farmi interpretare il ruolo del ‘cattivo’, sorride Cicchetti, 52 anni, tesserato per la Nissolino-Vis Nova Salerno, che nella sua carriera ha vinto per dodici volte il titolo di campione italiano Master (la sua distanza preferita sono i 200 metri, ndr) e laureandosi campione europeo nelle staffette 4x200 nel 2013 in Spagna e nel 2015 in Polonia, mentre nel 2023 centrò la doppietta continentale nella 4x100 e 4x400 mista a Pescara, oltre alla medaglia di bronzo sui 200 metri nel 2022 ai Mondiali di Tampere (Finlandia). Come comparse nella fiction, c'erano altri rappresentanti portacolori della Formia Atletica Leggera Poligolfo presieduta da Vincenzo Scipione: si tratta dei tecnici Nicola Migliore e Matteo Scipione e dei velocisti Gianluca Crisante e Simone Zottola.