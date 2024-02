Terni, di corsa per il nuovo libro di Riccardo Leonelli: per la pubblicazione servono ancora cinquanta prenotazioni entro aprile

Cento giorni per un sogno. Riccardo Leonelli, poliedrico attore ternano, reduce dal successo della fiction di canale 5 “I fantastici 5”, debutta come scrittore. “Il gruppo - Alla destra del male”. Cento giorni sono quelli messi a disposizione dall'editore Fabio Versilioni, per raggiungere le duecento prenotazioni, che daranno diritto alla pubblicazione del manoscritto. Mancano ottanta copie al traguardo e il countdown scorre inesorabilmente. La data ultima per raggiungere l'obiettivo è il diciassette aprile. Un particolare crowdfunding per venire incontro alle difficoltà che gli scrittori esordienti incontrano nel difficile mondo dell'editoria. Una scommessa che Leonelli ha deciso di raccogliere. La gestazione del libro è stata lunga, quasi dieci anni. Scritto in un momento di quelli da non ricordare nella vita, all'inizio è stata l'esigenza di esorcizzare pensieri ed esperienze non piacevoli, parlandone in terza persona. E' un libro autobiografico? “Non del tutto – esordisce Riccardo Leonelli – i concetti, le considerazioni e i luoghi dove è ambientato, si. La città, anche se non la nomino mai, è Terni. La protagonista è una diciassettenne, Anna, che entrando in un rapporto di amore e odio con l'amica del cuore Nina, scopre mondi lontano del suo, oscuri, ambigui. L'incontro con una cartomante, da cui partono una serie di situazioni...che dovete andare a leggere”. Giusto. “Un mix tra il giallo e l'horror - continua il neo scrittore – in cui l'attenzione non cala mai, dice chi lo ha letto”.

Lo ha scritto in sei mesi, di getto, nel 2014, poi lo ha lasciato decantare. Ci è tornato sopra, ha modificato alcuni passaggi, ma mai ha pensato di eliminare delle riflessioni che, alcuni editor, gli avevano consigliato di fare. “Adesso è tutto smart, tutto troppo veloce, ho voluto lasciare spazio, invece, a dei pensieri miei”. Mancano ottanta copie al traguardo e cinquantotto giorni rimasti per acquistare, la prevendita è sul sito dedicato “bookabook.it” e si può ordinare sia in formato cartaceo che in e-book e, anche se l'obiettivo non dovesse essere raggiunto, chi ha ordinato il libro, lo riceverà comunque.