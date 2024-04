Rai, le fiction 2025 e gli addii inaspettati: da Mare Fuori 5 alla serie su Mike Bongiorno, cosa vedremo

Grandi novità in casa Rai. La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha fatto il punto con Tv, Sorrisi e Canzoni sulle serie in arrivo. Can Yaman interpreterà Sandokan in un telefilm il cui ciak è partito la scorsa settimana tra Lazio e Calabria. Claudio Gioè vestirà i panni di Mike Bongiorno. Lunetta Savino interpreta "una giudice integerrima" in Libera. Alessandro Gassman l'avvocato Guerrieri in una nuova serie. Non ci saranno nuovi episodi de I bastardi di Pizzofalcone.

