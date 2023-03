Giovanili: dura trasferta per Poggio Moiano, big match tra Accademia Sabina e Nuova Rieti. Il programma gare

RIETI - Con l'entrata nel vivo del weekend, torniamo a scrivere di calcio giovanile e degli otto campionati che, come di consueto, coinvolgeranno numerose formazioni reatine.

In primo piano troviamo la difficile sfida d'alta classifica tra P.C Aurelio e Poggio Moiano, così come c'è grande attesa per l'incontro fra le prime due dell'Under 15 provinciale: l'Accademia Sabina con 35 punti e la Nuova Rieti capolista a 39.

Di seguito l’elenco delle gare che vi racconteremo, con orari e campi di gioco:

Under 19 regionale (girone B) – XVII giornata

Alba Sant’Elia – Circolo Canottieri Roma: oggi, 4/3, ore 15:00, campo “Angelo Milardi” di Contigliano

Sabazia – Cantalice: oggi, 4/3, ore 15:00, campo “Sandro Ranucci A” di Anguillara Sabazia

Under 19 provinciale (Rieti) – XV giornata

Mentana 2019 – Accademia Calcio Sabina: oggi, 4/3, ore 15:00, campo “Plinio Finozzi” di Mentana

Brictense – Poggio Mirteto: oggi, 4/3, ore 15:00, campo comunale di Montelibretti

Valle del Peschiera – Monterotondo 1935: oggi, 4/3, ore 15:00, campo “Oreste Gentile” di Grotti

Passo Corese – Ginestra: oggi, 4/3, ore 18:00, campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Pro Fiano – Amatrice: domani, 5/3, ore 17:00, campo vecchio comunale di Fiano Romano

Under 18 regionale (girone B) – XXI giornata

P.C Aurelio – Poggio Moiano: oggi, 4/3, ore 14:30, campo “Don Calabria B” di Roma

Under 17 provinciale (Rieti) – XV giornata

Nuova Rieti – Passo Corese: oggi, 4/3, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Città di Rieti – Mentana 1947: oggi, 4/3, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Poggio Mirteto – Palombara: domani, 5/3, ore 10:30, campo “Valle Mentuccia” di Gavignano Sabino

Grifo Academy – Pro Calcio Studentesca: domani, 5/3, ore 11:00, campo “12 Apostoli” di Fonte Nuova

Poggio Moiano – Velinia: domani, 5/3, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Turno di riposo per l’Accademia Calcio Sabina

Under 16 regionale (girone B) – XVII giornata

Riano – Cantalice: oggi, 4/3, ore 17:30, campo “Nicola Urbani” di Riano

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XVII giornata

Città di Rieti – Vigor Rignano Flaminio: domani, 5/3, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Già giocata ieri pomeriggio la sfida tra Palombara e Passo Corese, terminata 6-0 per i padroni di casa.

Under 15 provinciale (Rieti) – XV giornata

Poggio Mirteto – Poggio Moiano: oggi, 4/3, ore 15:00, campo “Valle Mentuccia” di Gavignano Sabino

Pro Calcio Studentesca – Brictense: oggi, 4/3, ore 15:00, campo del quartiere Micioccoli a Rieti

Velinia – Mentana 1947: oggi, 4/3, ore 15:00, campo “Francesco Vailati” di Antrodoco

Accademia Calcio Sabina – Nuova Rieti: oggi, 4/3, ore 15:30, campo comunale di Forano

Palombara – Passo Corese: domani, 5/3, ore 11:00, campo “Giovanni Torlonia” di Palombara Sabina

Pro Fiano – Città di Rieti: domani, 5/3, ore 11:00, campo vecchio comunale di Fiano Romano

Under 14 regionale (girone B) – XVII giornata

Petriana – Cantalice: oggi, 4/3, ore 14:30, campo “Gelsomino A” di Roma

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XVII giornata

Passo Corese – Riano: oggi, 4/3, ore 15:00, campo “Elio Valzecchi” di Talocci

Accademia Calcio Sabina – Real Campagnano: domani, 5/3, ore 9:00, campo comunale di Forano

Mentana 1947 – Città di Rieti: domani, 5/3, ore 15:30, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato