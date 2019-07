RIETI - Maurizio Polletti di Contigliano, dipendente di Banca Intesa a Poggio Mirteto, persona molto conosciuta nel mondo del calcio, ha avuto oggi pomeriggio un incidente con lo scooter in una curva tra Contigliano e il bivio Canera, lungo via Fontecerro sud.



L'uomo, 52 anni, è finito fuoristrada con lo scooter, nell'affrontare una curva. Trasportato al de Lellis e da lì al Gemelli con l’eliambulanza: le sue condizioni sono considerate molto gravi, a causa di un forte trauma cranico. Sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi.



Maurizio Polletti è attuale dirigente del Quintilianum in seconda categoria, ex allenatore del Contigliano calcio.