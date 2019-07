Ultimo aggiornamento: 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tampona con la sua Vespa un'auto che lo precede e cade rovinosamente sull'asfalto. Nuovo incidente poco dopo le 20,10 sulla Salaria, all'altezza del chilometro 39, nei pressi di Borgo Santa Maria, nel territorio di Fara Sabina, non distante dalla stazione di servizio dove lo scorso dicembre c’è stata l’esplosione un’autocisterna di gpl che causò la morte del vigile del fuoco reatino, Stefano Colasanti.Il vespista caduto a terra ha riportato una serie di ferite e probabilmente una seria frattura. In soccorso è stato fatto arrivare un elicottero Pegaso che è atterrato sulla Salaria e ha trasportato il ferito al Gemelli. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.Sul posto stanno operando i carabinieri del radiomobile di Poggio Mirteto, coadiuvati per la regolazione della circolazione da una pattuglia della Stradale di Rieti. Presenti anche i vigili del fuoco.