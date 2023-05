Giandomenico Lazzaro morto durante durante una passeggiata sul sentiero di Madonna Fore: padre di due figli, aveva 63 anni

Quella che doveva essere una tranquilla serata di relax, una passeggiata e un po' di jogging in uno dei posti più amati dagli aquilani, il sentiero di Madonna Fore, si è trasformata invece in una tragedia. Un uomo di 63 anni, Giandomenico Lazzaro, dipendente di banca, è morto, molto probabilmente stroncato da un malore, mentre faceva attività fisica all'aria aperta.

Tutto è accaduto intorno alle 19:30 quando un gruppo di ragazzi, anch'esso impegnato in una passeggiata all'aria aperta sfruttando il clima finalmente mite, una volta arrivato nella zona della chiesetta, si è accorto dell'uomo esanime, riverso a terra. Uno dei giovani ha avuto la prontezza di utilizzare il defibrillatore che era stato posizionato proprio pochi metri nel 2019 grazie all'associazione "Azimut", nell'ambito del progetto della "Città cardioprotetta". Sono state avviate così le manovre di rianimazione mentre sono stati allertati i soccorsi, in particolare il 118 che a sua volta ha chiamato i vigili del fuoco proprio per intervenire nella maniera migliore in una zona comunque difficilmente accessibile. Come tutti gli aquilani sanno, infatti, alla chiesetta si arriva solo attraverso un sentiero piuttosto impervio, soprattutto per le auto.

In ogni caso il 118 è riuscito a raggiungere il piccolo piazzale con l'ambulanza e lo stesso hanno fatto i vigili del fuoco con una campagnola.

I medici hanno provato ancora a proseguire le manovre di rianimazione, finché non si sono resi conto che non c'era più nulla da fare. Sul posto è arrivata anche la Polizia per i rilievi del caso, anche se la dinamica pare purtroppo acclarata: l'uomo è stato vittima di un malore che non gli ha lasciato alcuno scampo. Non si sa se l'uomo si sia spinto più su della chiesetta e fosse in fase di discesa o se, invece, si sia fermato durante la salita.

La notizia si è diffusa subito in città, provocando dolore e sconcerto. Lazzaro era un amante delle escursioni e della vita all'aria aperta. Lascia moglie e due figli. Aveva approfittato di una delle prime serate miti della bella stagione per una passeggiata in un luogo amatissimo e molto frequentato dagli aquilani. Per questo si era deciso di dotarlo di un defibrillatore che potesse coadiuvare i soccorsi per eventuali emergenze. Purtroppo stavolta non è stato così.