Raf, esibizione per i 40 anni di 'Self Control' da Fiorello a 'VivaRai2!' e un mega annuncio

A 'VivaRai2!' l'ospite musicale del lunedì dell'ultima settimana dello show è Raf. Il cantautore quest'anno celebra un anniversario speciale: i 40 anni della sua 'Self Control', fenomeno evergreen che ha fatto la storia della disco e pop music. E per l'occasione terrà nel mese di novembre un concerto evento al Forum di Assago con tanti ospiti e tutti i brani che lo hanno reso celebre. Il cantautore si è dilettato quindi in un'esibizione sulle note proprio di 'Self Control', accompagnato dal corpo di ballo del mattin show. www.raiplay.it