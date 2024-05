Npc pronta al riscatto in gara 2 ma serve un cambio di passo. Ponticiello: «Crederci»

RIETI - Cancellare gara 1 e provare dare un senso a questo stagione. La Npc Rieti stasera ci riprova al PalaBorelli di Scauri (ore 21.00) per gara 2 di playout contro la Virtus Cassino. La sfida inaugurale della serie se la sono aggiudicata meritatamente gli uomini dell’ex Auletta sabato sera, ma stasera la Npc deve assolutamente pareggiare i conti per non ritrovarsi spalle al muro.

Serve un netto cambio di passo, un 2-0 complicherebbe la corsa salvezza, ne è consapevole anche coach Ponticiello che si è espresso così al termine del ko di sabato:“Gara 1 è stata caratterizzata da un andamento a strappi. Ci siamo trovati innanzi ad una gara ad elastico, in cui il secondo quarto ci ha costretti ad un secondo tempo in rincorsa. È solo il primo atto di una serie che possiamo far nostra”.

Così in campo

Bpc Virtus Cassino: 0 Macera, 3 Condotto, 6 Gay, 7 Ly-lee, 8 Dincic, 10 Del Testa, 13 Milosevic, 23 Moreaux, 25 Teghini, 33 Truglio. All. Auletta.

Npc Sporthub Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Novelli, 98 Reginaldi, 99 Margarita. All. Ponticiello.

Arbitri: Agnese di Napoli e Procida di Salerno.