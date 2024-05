Sebastiani a caccia del bis contro Rimini in gara 2, c'è l'incognita dell'infortunio di Sarto. Rossi: «Recuperare in fretta»

RIETI - In campo oggi la Real Sebastiani Rieti per gara 2 dei quarti di finale Playoff di Serie A2. Dopo la vittoria di misura in gara 1 (74-73) la squadra di coach Alessandro Rossi ha dovuto ricaricare le batterie in vista della sfida di stasera al PalaSojourner (ore 21). Diversi i dubbi sulle condizioni fisiche di entrambe le squadre che tornano ad affrontarsi dopo 48 ore. Per la Real Sebastiani occasione per allungare 2-0 nella serie, per Rimini l’obiettivo è quello di ribaltare il fattore campo in vista di gara 3 al PalaFlaminio.

La gara

Coach Alessandro Rossi ha evidenziato in conferenza stampa l’ottimo atteggiamento e la voglia messa dalla sua squadra in gara 1. Una squadra forse troppo contratta nella prima metà di gara, con basse percentuali nei primi venti minuti che hanno portato ad un basso punteggio (24-27 all’intervallo lungo). Bene gli amarantocelesti alla lunga con tante risorse preziose dalla panchina, come capitan Spanghero, Italiano e Piccin. Rimini riparte da un Grande che è stato incontenibile nel primo atto della serie: dopo i 28 punti dalla panchina con 8 triple, la guardia dei romagnoli sarà sicuramente messa sotto la lente d’ingrandimento della difesa reatina che ben si è comportata su Marks (12 punti ma con appena 4/14 dal campo). Continuerà la grande battaglia sotto canestro con Justin Johnson e Alessandro Simioni per i romagnoli e Hogue, Ancellotti e Raucci per Rieti. In casa Rimini da monitorare le condizioni non brillanti di Tomassini. Sarà ovviamente assente il lungodegente Masciadri. Da valutare invece in casa Real Sebastiani le condizioni di Alvise Sarto: l’esterno amarantoceleste, partito in quintetto in gara 1, ha riportato un infortunio al piede. Perdere nuovamente Sarto in questa parte di stagione dopo il lungo infortunio di inizio anno (sempre al piede) sarebbe una brutta tegola per la Rsr che in caso di forfait del classe 2000 tornerebbe ad usare Giacomo Sanguinetti.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi introduce così gara 2: «Gara 1 ci ha dato il metro di come sarà questa serie, molto equilibrata. Dovremo avere un recupero fisico e mentale importante e tutti dovranno farsi trovare pronti, perché gara 2 sarà ancora più difficile, in quanto Rimini vorrà in tutti i modi pareggiare la serie. Dobbiamo goderci quello che ci siamo costruiti, questo ambiente e questi tifosi e dare il massimo».

Anche Lorenzo Piccin, protagonista in gara 1, parla della sfida di stasera: «Mi aspetto una partita molto simile a gara 1, intensità e ritmi alti.

Approcciare il match con la testa giusta sarà una chiave, Rimini cercherà in tutti i modi di portare la serie sulla parità e noi di mantenere il fattore campo, che già in gara 1 si è fatto sentire e sicuramente spingerà la squadra anche questa volta».

Per Rimini il vice allenatore Mauro Zambelli parla così: «Abbiamo fatto un’ottima prima partita e creato molte difficoltà alla Sebastiani. Nel finale potevamo essere più lucidi, ma viste le assenze, e di conseguenza le rotazioni più corte, non era facile. Adesso ricarichiamo le batterie, con la forte convinzione di poter fare una partita importante anche in gara 2».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Rimini: Tassinari 0, Marks 2, Anumba 3, Grande 5, Tomassini 7, Scarponi 8, Johnson 23, Simioni 27, Pellegrino 29, Adamu 34. All. Dell’Agnello

Arbitri: Marco Barbiero di Milano, Francesco Cassina di Desio (MB) e Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI)

Le altre gare del tabellone argento (gara 2)

Trapani Shark – Piacenza (1-0)

Verona – Urania Milano (0-1)

Real Sebastiani Rieti – Rimini (1-0)

Fortitudo Bologna – Treviglio (1-0)