17 Marzo 2021

di Mila Cantagallo

(Lettura 1 minuto)







Bancario modello, sportivo, padre impeccabile. Lanfranco Giordano aveva tanti amici, alcuni sapevano già che da un paio di settimane era ricoverato nel reparto Covid -19 dell’ospedale di Pescara , si informavano sul suo stato di salute ogni giorno ma non immaginavano che in poco tempo il virus lo avrebbe strappato alla vita. Giordano è l'ennesima vittima del Coronavirus che getta nello sconforto la città dove l'impiegato responsabile dei Servizio Crediti alle Imprese di Ubi Banca a Chieti Scalo, era conosciuto.

Figlio di un pediatra molto stimato negli anni '70 e '80, era il fratello di un noto avvocato civilista, Gianluca Giordano, consigliere dell'Ordine. Il virus lo ha aggredito in modo violento, rendendo subito necessario il trasporto al Santo Spirito. Dopo una degenza di circa due settimane, il cuore del professionista ha smesso di battere ieri all’alba, in mattinata la notizia è rimbalzata sui social unitamente a messaggi di affetto.

Giordano aveva 60 anni, conduceva una vita sana, era appassionato di ciclismo. Il suo fisico era temprato dagli allenamenti, anche se, con l'arrivo della pandemia, trascorreva più tempo a casa per proteggersi dal rischio contagio. Oltre al fratello Gianluca, il bancario lascia le figlie adolescenti Lucrezia e Beatrice, la compagna Ilaria. Il Covid- 19 non ha risparmiato neanche la fidanzata che fortunatamente è guarita in pochi giorni. La coppia condivideva la passione per le due ruote. I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 nella Chiesa del Mare.