RIETI - Svolta-Rieti. E' di poco fa la notizia che il presidente del Rieti Riccardo Curci tramite i suoi legali "ho conferito loro la diffida di Italdiesel srl ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni alle obbligazioni tutte assunte dalla stessa con atto di acquisto del 100% delle quote del Fc Rieti con atto notarile del 15 ottobre".

In poche parole, entro e non oltre il prossimo 19 novembre, la Italdiesel srl dovrà pagare 154mila euro di stipendi (luglio-agosto) e sostituire la fideiussione bancaria del valore di 350mila euro. Se ciò non dovesse accadere, dal 20 novembre la proprietà del Rieti tornerà nelle mani di Curci. E la messa in mora? "Se i giocatori sono intelligenti - dichiara Curci - aspetteranno gli eventi". © RIPRODUZIONE RISERVATA