Fiera di Farfa, boom di presenze anche nella 22esima edizione

RIETI – Anche quest’anno sono tante le presenze che sta facendo registrare la Fiera di Farfa, giunta alla sua 22esima edizione, e come sempre pronta ad animare il borgo benedettino di Farfa. L’evento esalta le eccellenze agroalimentari, del territorio e non solo, ed è rinomata per la sua atmosfera carica di emozioni e la sua lunga storia di promozione culturale e commerciale. Quest’anno, le aziende agroalimentari e i produttori locali di olio e alimenti biologici della Provincia di Rieti e della Regione Lazio saranno i protagonisti indiscussi dell’evento.

L’edizione in corso di svolgimento sarà inoltre arricchita da un’ampia varietà di attività, tra cui un’area dedicata allo street-food, degustazioni, spettacoli per bambini, musica dal vivo e tanto altro ancora. Gli amanti delle escursioni avranno l’opportunità di esplorare la bellezza naturale della Sabina con passeggiate guidate nella Riserva Regionale Nazzano Tevere Farfa.

Un Viaggio nella Storia e nell’Arte, in cui i visitatori avranno l’occasione di immergersi nell’arte e nella storia del Borgo di Farfa con visite guidate condotte dal rinomato storico dell’arte, il professor Vittorio Maria de Bonis, noto volto di Rai1.

Tutti gli eventi saranno completamente gratuiti e avranno come punto di partenza il borgo benedettino. I partecipanti avranno l’opportunità di godere di pic-nic immersi nel verde e di divertenti attività per i più piccoli con musica, balli di gruppo, truccabimbi e lo spettacolo con le bolle di sapone, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

La manifestazione è patrocinata da Ministero del Turismo, Regione Lazio e Provincia di Rieti, in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, Rete tra Imprese della Sabina, Biodistretto Sabino, Sabina Parco Slow, Campagna Amica, Coldiretti Lazio, Il Colle del Gusto, Cogetras, Happy Pingua Animazione, Road to green 2020, DBG Management & Consulting.