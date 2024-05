Domenica 26 Maggio 2024, 00:03

RIETI - Con la pubblicazione del bando che assegnerà i campi comunali di Casette, Quattrostrade, San Giovanni Reatino e Macelletto, il Comune di Rieti chiude il cerchio e - dopo quello che ha riguardato stadio “Scopigno”, antistadio e “Ciccaglioni” - attende l’ultima settimana di giugno (i termini scadono tra il 21 e il 22, ndr) per capire chi avrà risposto manifestando interesse, chi avrà i requisiti giusti e cosa resterà di pertinenza - in termini di gestione - ancora a Palazzo di Città e cosa invece sarà stato assegnato.



Indispensabile

Evidentemente il focus principale resterà quello riguardante lo stadio “Manlio Scopigno” e i due campi di pertinenza, ossia il “Ciccaglioni” (ex Scia) e l’antistadio, perché legati dallo stesso bando, perché considerati dall’amministrazione comunale stessa inscindibili, come conferma l’assessore allo Sport del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli. «Questo bando lo abbiamo inteso così - dice - perché a nostro avviso l’utilizzo dello stadio non è fine a se stesso, ma la risultante dell’attività agonistica che verrà praticata, dalla società che se lo aggiudicherà, nei due impianti adiacenti allo “Scopigno”. È chiaro che ci sono degli interventi di ristrutturazione da fare di una certa entità e siamo altrettanto consapevoli che, chiunque dovesse aggiudicarselo, sarà chiamato a investire un bel po’ di soldi, ma siamo altrettanti sicuri che qualcuno prenderà l’intero pacchetto riuscendo a dargli il giusto risalto».



Il rischio

Conti alla mano, probabilmente non basterà un milione di euro di investimento per ripristinare il “Ciccaglioni” e l’antistadio e gestire le utenze e la manutenzione ordinaria dei tre impianti, tant’è che il rischio di vedere tale bando concludersi con un nulla di fatto resta concreto. In tal caso come si comporterà il Comune di Rieti? La Mestichelli a questa domanda dà una risposta piuttosto chiara e inequivocabile. «Augurandoci che ciò non accada - dice - laddove dovesse manifestarsi una situazione del genere, l’utilizzo dello stadio sarà alla bisogna di chi ce lo chiederà e passerà attraverso il tariffario comunale che è stato approvato da poco in Giunta, mentre per i due impianti dovremo pensare a un bando splittato, anche se verrebbe meno tutto il ragionamento iniziale che ci ha portato a racchiudere tutto in un unico pacchetto».



La manutenzione

Nel frattempo, però, lo “Scopigno” ha bisogno di manutenzione ordinaria, altrimenti pure l’investimento di 35mila euro fatto in inverno dal Comune per ripristinare la superficie di gioco, verrà vanificato. Venti giorni fa l’ultima partita ufficiale e l’ultimo sfalcio effettuato da chi all’epoca dei fatti deteneva la custodia e la manutenzione, ossia il Fc Rieti. Oggi quello stesso stadio si presenta con una decina di centimetri di erba e ampie chiazze gialle. Che si fa? Perché da qui all’assegnazione passerà almeno un altro mese e mezzo. «Ci stiamo già organizzando coi nostri operai per tenere il manto erboso in condizioni ottimali - conferma la Mestichelli - per far si che le attività di sfalcio e irrigazione vadano avanti fino all’assegnazione».