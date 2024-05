Best League: Scientifico e Itis2 al top nel futsal, Epn brilla nel beach volley, Scientifico 2 in vetta nel basket. Foto. I risultati

RIETI – Il sabato pomeriggio della Best League si è concluso. Nel calcio a 5 Scientifico, Itis2 e Classico si prendono la scena e le classifiche dei due gironi. Nel basket 3vs3 vincono Scientifico2 e Ragioneria rispettivamente su Itis2 e Itis Anche qui lo Scientifico, se pure con una gara in più, è in testa al girone. Nel Beach Volley Classico ed Epn2 vincono e sono in vetta ai deu gironi, prima vittoria anche per lo Scientifico2.

Occhi puntati sul calcio a 5 Vecchie Glorie con una gara al cardiopalma terminata con la vittoria di Ragioneria sullo Scientifico per 3-4.

In campo tanti volti noti al calcio reatino, tanti i ragazzi che nella stagione appena trascorsa hanno disputati i campionati di Promozione con Fc Rieti, Cantalice e Valle del Peschiera ma anche nel calcio a 5 tra Spes Poggio Fidoni e New Real Rieti.

Programma ristretto quello del pomeriggio, gare dalle 18 alle 20.

I risultati del 25 maggio

Calcio a 5

Scientifico-Itis 8-4

Itis2-Istituto Formazione Rieti 13-2

Epn-Classico 5-7

Basket 3vs3

Scientifico2-Itis2 64-50

Itis-Ragioneria 57-62

Beach Volley

Classico-Itis 2-0

Scientifico-Epn2 2-0

Scietifico2-Ragioneria2 2-0

Calcio a 5 Vecchie Glorie

Scientifico-Ragioneria 3-4

Le classifiche

Calcio a 5

Girone A

Scientifico 6*

Classico 6**

Itis 3*

Alberghiero 0*

Epn 0

Girone B

Itis2 6**

Scientifico2 3

Ragioneria 3*

Euroscuola 3*

Istituto formazione Rieti 0*

Basket 3vs3

Girone unico

Scientifico2 6*

Ragioneria 4*

Itis 2

Scientifico 2

Classico 0

Itis2 0

Beach volley

Girone A

Epn2 6*

Scientifico 4*

Ragioneria 2

Alberghiero 1

Classico2 0

Girone B

Classico 4*

Epn 2*

Scientifico2 2

Itis 0

Ragioneria2 0*

Vecchie glorie calcio a 5

Girone unico

Ragioneria 6**

Classico 3**

Scientifico 3**

Epn 0

Istituto formazione Rieti 0**

*Gare in più

Il programma del 26 maggio

Calcio a 5

Scientifico2-Ragioneria ore 18

Itis-Epn ore 19

Basket 3vs3

Classico-Itis2 ore 18

Scientifico-Ragioneria ore 19

Beach Volley

Classico-Alberghiero ore 19

Calcio a 5 Vecchie Glorie

Epn-Ragioneria ore 20