Fc Rieti, il closing slitta a fine mese, ma da martedì sarà Mancini a gestire il club

RIETI - Salta nuovamente il passaggio del Fc Rieti dalle mani di Riccardo Curci a quelle di Benedetto Mancini e alla base di questo ulteriore rinvio ci sarebbe la necessità di approvare il bilancio societario da parte dell'attuale proprietà prima di procedere alla sottoscrizione dell'atto che sancirà la compravendita del club amarantoceleste in favore dell'imprenditore capitolino.



Alle 19 c'è stato il tanto atteso faccia a faccia tra Curci e Mancini, al termnine del quale è stato deciso di mantenere, almeno per i prossimi 20 giorni, tutto inalterato e procrastinare la data del closing al 30 gennaio (data limite), con Curci ancora in possesso della proprietà del Fc Rieti 1936 srl. Ma, a partire da martedì, la gestione economica del club sarà in capo a Benedetto Mancini, grazie ad un accordo firmato sempre ieri tra le parti che consentirà all'imprenditore capitolino di dare continuità al progetto sportivo avviato proprio da Curci in estate. Chiaramente questa sarà una fase transitoria, di avvicinamento al closing, che una volta risolti i problemi legati al bilancio, vedrà Curci finalmente uscire di scena e Mancini salire sullo scranno più alto del club.

