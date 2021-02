Il Rieti si "regala" il ritorno di Riccardo Solaroli: sarà il nuovo direttore generale

RIETI - Alla vigilia della sfida alla capolista Campobasso, in programma domani 3 febbraio in terra molisana, il Rieti di Riccardo Curci riabbraccia Riccardo Solaroli, al quale ha deciso di affidare il ruolo di direttore generale. Per l'agente Fifa romano si tratta di un ritorno in amarantoceleste dopo aver ricoperto il ruolo di ds durante la gestione Fedeli-Curci, per poi "salire" in C con la Lupa Castelli che disputava le proprie gare interne allo Scopigno.

