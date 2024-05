Lunedì 27 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Fara in Sabina si candida a diventare hub della ricettività per il Giubileo. Sul modello di Santiago di Compostela il territorio si presta a location ideale per l’accoglienza. Turismo lento, gastronomia e produzioni di altissima qualità per punti di forza della strategia di promozione del territorio messi in campo dagli amministratori.

Convinzione rafforzata dal grande successo della Fiera di Farfa, due giorni in cui la Sabina ha mostrato al grande pubblico il suo vestito migliore quello di hub turistico di prossimità al territorio di Roma Capitale. Circa 10mila turisti hanno invaso il magnifico Borgo di Farfa che per l’occasione ha usato il vestito dell’accoglienza mettendo nel suo menù le sue ricette migliori, arte, cultura, gastronomia e natura.

Per l’occasione gli amministratori hanno organizzato un dibattito dove insieme al sindaco di Fara, Roberta Cuneo e al deputato Alessandro Palombi, delegato del ministro Lollobrigida, al vicesindaco Simone Fratini e Pamela Martini consigliere del Comune di Fara, delegata organizzazione dell’evento. Hanno coinvolto Davide Granieri, presidente Coldiretti Lazio, Massimo Iacobini, presidente Rete tra imprese della Sabina, Marco Gianni, Coordinatore biodistretto Sabino e della Via di Francesco, Riccardo Maria Mazzoni, Agronomo, Riccardo Luciani, Commissario straordinario Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa, e imprenditori per creare un dialogo tra le parti e coinvolgere ogni interlocutore, intorno al progetto di trasformare la Sabina in Hub turistico alle porte della capitale.

I prossimi progetti annunciati, oltre alla valorizzazione della Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa, sarà la creazione di un anello storico paesaggistico per il turismo lento sul modello spagnolo di Santiago e su quello già rodato del cammino dei Monti Silenti.