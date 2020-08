Rieti alla stretta finale: Curci incontra il sindaco, poi allo stadio si vede con i rappresentanti del consorzio. Foto

RIETI - Giornata intensa e significativa, quella di ieri, per il Rieti. Il presidente Riccardo Curci ha dapprima incontrato il sindaco Antonio Cicchetti e il consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati, per illustrare ad entrambi il progetto sul quale sta lavorando ormai da settimane, attraverso il quale proverà a risanare le casse societarie e rilanciare le ambizioni sportive. Poi, una volta lasciato il Palazzo di Città, Curci e Schilirò si sono diretti allo stadio Manlio Scopigno, dove ad attenderli c'era il direttore generale Pierluigi Di Santo (sempre più in odor di conferma), il team manager Dino Pezzotti (anche lui pronto a restare), ma soprattutto c'era una delegazione dell'ormai famoso consorzio marketing capitolino che ha manifestato la volontà di entrare in società e sostenere l'operato di Curci. A breve la decisione finale.

