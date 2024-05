Fc Rieti U15 conquista la Coppa della Provincia: battuto Poggio Mirteto 5-2. Foto

RIETI - A poco meno di un mese dalla conquista dell'Eccellenza grazie alla vittoria del campionato della prima squadra, il Rieti torna a festeggiare un trofeo grazie alla formazione Under 15 allenata da Marco Desideri che sul neutro di Forano conquista la Coppa della Provincia battendo 5-2 i pari età del Poggio Mirteto, sotto gli occhi attenti e soddisfatti del dg Marzio Leoncini, il general manager Marco Santarelli e i responsabili del settore giovanile, Francesco Spognardi e Massimo Aluffi.

La partita

Partita che metteva di fronte la seconda e la terza forza del campionato, o meglio, la miglior difesa (quella del Rieti con soli 11 gol subìti) contro il miglior attacco (quello del Poggio Mirteto,112 gol segnati), due caratteristiche che hanno reso gradevole il match, giocato dinanzi a più di trecento spettatori. Ad aprire le danze, al 12' è il Rieti con Grassi che sfrutta un'indecisione del portiere avversario per sbloccare il risultato (1-0). Al 24' il raddoppio: da una mischia in area, la palla schizza sul destro di Coronetta che di prima intenzione la piazza sotto l'incrocio dei pali (2-0). Il Poggio Mirteto però non ci sta e nel quarto d'ora finale mette a dura prova la resistenza della retroguardia amarantoceleste, per due volte salvata da altrettante parate di Ferroni sulle conclusioni di Marchesani, un duello che si ripeterà anche nella ripresa ma senza esito per l'attaccante mirtense.

Nella ripresa, pronti via e il Rieti fa tris: al 5' punizione dal limite di Gianni, destro velenoso sul primo palo e portiere fuori causa (3-0). Complice un pizzico di rilassamento degli amarantoceleste, il Poggio Mirteto ne approfitta e al 12' torna in partita grazie a un tap-in di Pezzotti, libero di battere a rete indisturbato a due passi dalla porta. I biancorossi ci credono, continuano a pressare e al 24' ecco di nuovo la 'sfida nella sfida' tra Marchesani e Ferroni: punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore, destro destinato a finire la sua corsa sul primo palo, ma la deviazione del portiere reatino evita il peggio.

E sul capovolgimento di fronte Mastroiaco, da poco subentrato a Berrais, finalizza un fraseggio offensivo col gol del 4-1. Prima della fine c'è tempo per il 4-2 del Poggio Mirteto con Bonanni, che al 35' beffa Ferroni di testa e per la doppietta personale di Mastroiaco che a tu per tu col portiere avversario non sbaglia. È il gol del 5-2, il gol che consacra il Rieti e porta la Coppa alle pendici del Terminillo.

La premiazione

Al termine della gara, il delegato provinciale Figc di Rieti, Raffaele Focaroli, insieme al delegato regionale Umberto Fusacchia e il sindaco di Forano Marco Cortella, hanno premiato vincitori e vinti, ringraziando «i ragazzi per la sportività manifestata in campo al di là della contesa e al di là della posta in palio. Segno tangibile del lavoro svolto nel corso di tutto l'anno dalle due società, dai tecnici e il sostegno delle famiglie, fondamentale per la crescita e la maturazione dei loro figli».

La rosa e lo staff

PORTIERI: Francesco Ferroni, Giacomi Firmi

DIFENSORI: Gioele Calabrese, Alessandro Dante, Antonio Fasciolo, Daniele Fierro, Matteo Frattali, Leonardo Giovannelli, Leonardo Miraglia.

CENTROCAMPISTI: Luca Ascione, Zoer Berrais, Alessandro Coronetta, Pietro Gianni, Manuel Giubilei, Francesco Griscioli, Mattia Mastroiaco, Gioele Mostarda, Gabriele Palma.

ATTACCANTI: Nicholas Cesarini, Riciard Grassi, Lorenzo Mostarda, Matteo Piccardi.

ALLENATORE: Marco Desideri.

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: Alessandro Frattali, Simone Giubilei.

SEGRETARIO: Paolo Rotilio.

RESP. SETT. GIOVANILE: Francesco Spognardi.