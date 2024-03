Mercoledì 27 Marzo 2024, 06:17

Utile netto: 15,2 milioni. Migliorano i conti di Eur Spa - la società al 90% del Ministero dell'Economia e al 10% del Comune - che, già nel 2022 aveva chiuso con un utile di 400mila euro e che chiude il bilancio 2023, approvato ieri dal Cda riunito sotto la presidenza di Enrico Gasbarra, sfondando quota 15 milioni di utili.

PIANO DRACONIANO

FATTUTRATO IN CRESCITA

Dopo anni di conti in rosso e di difficoltà e perdite accumulate per 80 milioni, con un piano industriale definito «draconiano» dall'Ad, Angela Cossellu, i conti di Eur segnano il miglior esercizio gestionale per ricavi e per risultato di conto economico, non solo dall'anno dell'ingresso in esercizio nel mercato dei congressi e dei grandi eventi internazionali del Roma Convention Center La Nuvola (2016), ma anche rispetto all'esercizio 2015, anno in cui il volume d'affari beneficiava ancora del fatturato degli immobili ceduti nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione del debito e dal 2016 non più tra gli asset aziendali.

Per quanto riguarda i dati economici, Eur registra un deciso aumento del fatturato che raggiunge i 42,7 milioni di euro contro 31,9 milioni di euro dell'esercizio 2022. Un significativo balzo in avanti del fatturato, in forte crescita con +34% rispetto all'anno precedente, trainato in particolare dal settore congressuale che fa registrare significativi risultati sul mercato nazionale ed europeo continuando a crescere nel 2023.

L'occupazione delle location del sistema congressuale, soprattutto de si attesta nell'esercizio 2023 a 301 giorni contro 245 giorni del 2022. Il settore congressuale fa registrare una crescita del 85%, con ricavi per l'esercizio 2023 che si attestano a 19,4 milioni di euro, in ulteriore miglioramento rispetto a 10,5 milioni di euro dell'esercizio 2022, in virtù anche di un importante incremento della marginalità dovuta ad un'attenta gestione dei costi operativi pur in un quadro macroeconomico sfavorevole, e grazie all'aumento del volume dei servizi offerti.

«Pochi giorni fa, il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, ha evidenziato come si registri una crescita del 10% nel cosiddetto "turismo congressuale". Ecco, nel nostro bilancio, la crescita di questo segmento è del 15%», dice ancora Cossellu. Il dato di fatturato dell'esercizio 2023 è sostenuto anche dal settore immobiliare, che migliora la sua performance segnando un +7% rispetto al precedente anno e chiude un'operazione su un asset di proprietà con Bulgari Gioielli del valore complessivo di 80 milioni di euro. Tale operazione porterà alla ristrutturazione, alla rifunzionalizzazione e alla locazione del Palazzo del Ristorante, un gioiello dell'architettura razionalista dell'Esposizione Universale del '42, che ospiterà la produzione di altissima gioielleria del marchio. Il margine operativo lordo (EBITDA) si attesta a 13,5 milioni di euro, contro 6,9 milioni di euro dello scorso anno, registrando una significativa crescita anch'essa a doppia cifra (+97%). Il flusso monetario d'esercizio è anch'esso positivo per 3,1 milioni di euro. La gestione reddituale nell'esercizio 2023 ha prodotto cassa per 10,8 milioni di euro evidenziando la capacità di Eur di contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario necessario a realizzare il Piano di Investimenti contenuto nel Piano Industriale. Commenta Angela Cossellu: «Il 2023 si chiude con risultati straordinari, che concludono l'operazione di riassetto, permettendo alla Società una crescita sostenibile nel lungo periodo e la prosecuzione degli investimenti previsti nel Piano Industriale. Abbiamo ritrovato una solidità economica e finanziaria, grazie all'importante crescita dei ricavi che trova corrispondenza in tutti gli altri indicatori, ben al di sopra dei target di piano. Non è un miracolo ma il frutto di un duro lavoro durato due anni: abbiamo cambiato la cultura aziendale».