Venerdì 19 Aprile 2024, 16:44

Via libera dall'assemblea della Caltagirone Editore al bilancio 2023, al dividendo di 0,04 euro per azione e al rinnovo del consiglio di amministrazione. L'assemblea, presieduta da Azzurra Caltagirone, svolta con il meccanismo del rappresentante designato, ha dunque approvato i conti dell’anno scorso archiviati con un utile per 16,2 milioni (rispetto ai 7 milioni l'utile 2022), un margine operativo lordo cresciuto a 5,6 milioni (contro i 4,4 milioni dell’anno precedente) e ricavi a 116,5 milioni (rispetto ai 118 milioni del 2023). La Posizione finanziaria netta è stata pari a 12,7 milioni di euro (58 mila euro al 31 dicembre 2022) mentre il patrimonio netto consolidato di Gruppo è stato fotografato a 435,4 milioni di euro (385,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022). Gli stessi soci hanno poi deliberato «il dividendo in crescita del 33% rispetto all’esercizio precedente che sarà pagato a partire dal 22 maggio, con data 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola n.16 e con record date alla data del 21 maggio», ha puntualizzato la nota diffusa al termine dell’assemblea.

LA GOVERNANCE

Quanto al rinnovo degli organi sociali, il nuovo cda, in carica per il triennio fino al 2026, sarà composto da 11 membri. Dalla lista di maggioranza sono stati eletti 10 membri, mentre da quella dei soci di minoranza Pierpaolo Mori che affianca, quindi, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone e Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Fabrizio Caprara, Francesco Gianni, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro. Sei membri, Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Pierpaolo Mori, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Il nuovo collegio sindacale è formato invece da Moreno Giacomelli (presentato dai soci di minoranza che diventa presidente), e da Antonio Staffa e Dorina Casadei (dalla lista di maggioranza). L'assemblea ha, infine, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della stessa Relazione.