Fondazione, bilancio record: 5,8 milioni di avanzo, patrimonio a 110 milioni

RIETI - Bilancio solido e positivo, il consuntivo 2023 della Fondazione Varrone che segna il ritorno all’utile con un avanzo di esercizio di 5,8 milioni di euro, oltre 3,5 milioni dei quali destinati a potenziare i fondi per l’attività di istituto e per il volontariato, e i residui 2,3 milioni ad incremento del patrimonio netto della Fondazione che si attesta a 110.527.053 euro.

Ciò grazie ad un’attenta politica di gestione degli asset finanziari dell’ente e ad una congiuntura economica che ha spinto i mercati sia azionari che obbligazionari. Il bilancio 2023 predisposto dal Consiglio di Amministrazione ha avuto il 17 aprile il placet unanime dell’Assemblea dei Soci e lunedì 22 il voto favorevole del Consiglio di Indirizzo.



«I numeri raccontano una Fondazione forte e in salute, e questo non è un vantaggio solo per l’ente ma un valore per l’intero territorio – dice il presidente Mauro Trilli – Andiamo avanti nella nostra azione di stimolo e di supporto a processi in grado di incidere in maniera profonda e duratura sul tessuto socio economico e culturale locale».



Oltre un milione e 800 mila euro il volume delle risorse erogate, il grosso delle quali – 1.718.192 euro – andate a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, altre fondazioni e enti privati no profit per la realizzazione di un centinaio di interventi.

Primo settore per erogazioni è Educazione, istruzione e formazione con 669 mila euro, per le necessità del Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas e per l’adesione al Fondo per la Repubblica Digitale dell’Acri. Segue lo Sviluppo locale con 407 mila euro deliberati, che hanno consentito il lancio del portale Rieti Nature e il sostegno a manifestazioni di grande richiamo sia in città che in provincia.

Volontariato e beneficenza (con 340 mila euro) superano seppur di poco le erogazioni rispetto al settore Arte e cultura (327 mila euro) anche per effetto dell’investimento della Fondazione sul progetto di Parco inclusivo dell’Atletica Sport Terapia Rieti. Il 2023 ha segnato anche la ripresa dell’azione per il recupero dei beni culturali scampati al terremoto del 2016 con il finanziamento del “Laboratorio di rinascita” aperto dal Comune di Amatrice al Polo del Gusto.

Nello Sport, con oltre 75 mila euro, è stato riconfermato in pieno il sostegno all’Atletica Studentesca Milardi e ad altre realtà sportive aperte all’inclusione. Nella Salute pubblica (24 mila euro) spicca il progetto di cardioprotezione del territorio; nella Protezione ambientale (10 mila euro) gli interventi a favore del Canile sanitario “Rosati” di Rieti e del Giardino Faunistico Piano dell’Abatino per il benessere degli animali custoditi.