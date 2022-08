Città di Rieti ufficializza Funes e Federici: l'argentino blinda la mediana, il 2001 la porta

RIETI - La società Asd Città di Rieti 1936 comunica il conseguimento dell’accordo raggiunto con i portieri Federici e Ifilti e il centrocampista Funes. I tre giocatori, il cui accordo è stato perfezionato nei giorni scorsi, hanno da subito condiviso la nuova programmazione societaria volendo aderire all’importante programmazione di rilancio calcistico della città di Rieti con l’obiettivo di tornare su alti livelli.



Dall’Eccellenza, nella famiglia del presidente Diego Leoncini, arriva Pietro Federici, classe 2001, tra i pali a difesa dei colori amarantocelesti. Proveniente dal Riano, nella scorsa stagione ha disputato molte gare di campionato anche tra le fila dell’Eretum. Per il club reatino una sicurezza tra i pali e una garanzia in più per blindare l’area amarantoceleste.

Al team va anche ad aggiungersi il portiere, classe ’94, Matteo Ifilti, ulteriore pedina nella rosa dell’Asd Città di Rieti 1936, estremo difensore di grande doti e capacità atletiche. Per lui trascorsi nel Ginestra (senza subire goal per 720 minuti pari a 8 gare di campionato consecutive) e Centro Italia.

Tra i colpi di mercato estivi anche il 34enne centrocampista argentino, originario di Rosario, Renzo Lionel Funes, un ritorno per lui a Rieti avendo militato con l’Amatrice Calcio e il Poggio Fidoni e, in precedenza, con l’Eccellenza indossando la maglia dell’Avezzano Calcio.

Altri importanti innesti per una squadra che è ormai praticamente ultimata e strutturata per poter affrontare la prossima stagione sportiva 2022/23 con un team costituito da giocatori di categoria superiore e di grande spessore tecnico.