RIETI - A partire da domani, l’Associazione reatina famiglie portatori di handicap non riprenderà la sua attività nella sede di via Pietro Pileri, a Campomoro. E’ la decisione alla quale è giunto il presidente dell’Arfh Elenio Giovannelli, a seguito della situazione debitoria che a tutt’oggi intercorre tra il Comune di Rieti e l’associazione reatina impegnata nell’assistenza diurna ai ragazzi disabili e per la quale, nel corso degli ultimi mesi, non si è riusciti a giungere a una soluzione.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 25 AGOSTO © RIPRODUZIONE RISERVATA