di Alessandra Lancia

RIETI - Arfh, di nuovo a rischio chiusura il centro diurno di Campomoro, e di nuovo nel mirino del patron Elenio Giovannelli (nella foto) c’è il Comune, e segnatamente l’assessore ai Servizi Sociali, Giovanna Palomba: «Scrivo, telefono e nemmeno mi risponde. Io ho soldi per andare avanti fino al 12 agosto. Poi chiudiamo per ferie e non riapriamo più. E’ un anno che si trascina questa storia: a me l’assessore deve dire con chiarezza se l’Arfh deve andare avanti oppure no. Ma se è no, se...