RIETI - "La disabilità non è una malattia, la stupidità sì". La Curva Nord del Fc Rieti si schiera al fianco dell'Arfh e delle famiglie che si appoggiano all'associazione per sostenere la disabilità dei propri cari. Lo striscione è apparso, oggi 27 agosto, sulla rete di recinzione dello stadio 'Manlio Scopigno'. Una frase, quella scelta dai ragazzi del Commando Ultrà che non lascia troppo spazio all'interpretazione e "colpisce" in maniera piuttosto diretta chi ha deciso di non sostenere ulteriormente l'attività dell'Arfh. © RIPRODUZIONE RISERVATA