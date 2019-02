RIETI - Trentuno fatture per un importo totale di 108 mila e 783 euro, che coprono un arco temporale compreso fra il 2007 e il 2013, oltre ad un’unica ricevuta relativa all’attività svolta nel 2016 ma, soltanto questa, dall’ammontare pari a 35 mila e 497 euro.



E’ l’elenco delle spese sostenute dall’Arfh, l’Associazione reatina famiglie portatori di handicap per la sua attività di assistenza diurna (nella foto grande) svolta a favore delle persone disabili, una lista finita al centro delle polemiche dopo le diverse richieste avanzate dall’Arfh al Comune di Rieti a partire dal luglio 2017 - poco dopo l’insediamento della giunta Cicchetti - di poter vedere saldati i conti attraverso l’approvazione di debiti fuori bilancio.



Ma il Comune respinge l'ipotesi di dverle pagare: non dobbiamo nulla, dice la dirigente.

