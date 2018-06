di Giacomo Cavoli

RIETI - Un pulmino nuovo nuovo, fresco di concessionaria, dotato di sette posti a sedere e di una pedana posteriore per il trasporto di due carrozzine. E' il dono del Progetto Muoviamoci Insieme, la società con sede ad Aprilia specializzata nella solidarietà ad associazioni che sostengono la gestione delle disabilita' e che, per la seconda volta in due anni, ha nuovamente consegnato all'Arfh, l'associazione reatina famiglie portatori di handicap, un piccolo pullman per il trasporto degli assistiti dall'associazione, rinnovandone cosi' il parco mezzi a disposizione.



A consegnare le navi del pullman ad Elenio Giovannelli, presidente dell'Arfh, è stata Patrizia Cioccari, responsabile commerciale del Progetto Muoviamoci Insieme, insieme alla presenza del sindaco Antonio Cicchetti e dell'ex assessore ai Servizi Sociali Ettore Saletti.



«Abbiamo conosciuto l'Arfh due anni fa, nel 2016, quando chiedemmo all'amministrazione comunale quale potesse essere una società di assistenza a persone diversamente abili che necessitava di aiuto - racconta Patrizia Cioccari - La nostra società è specializzata nella donazione di attrezzature e mezzi che possano agevolare l'attività di associazioni come l'Arfh, acquistati grazie agli sponsor che decidono di promuovere la nostra attività. Effettuando donazioni in tutta Italia, abbiamo cosi chiesto all'Arfh se potesse esserci la necessità di un nuovo pulmino per contribuire al sostentamento della loro attività sociale».

