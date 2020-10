Amatrice dilaga sul campo del Torre Angela: 1-6. Bucci: «Grossa prestazione, avanti così»

RIETI - L’Amatrice dilaga con punteggio tennistico sotto la pioggia di Torre Angela trovando la prima vittoria in trasferta con un 6-1 che la dice tutta sulla prestazione dei rossoblù di mister Bucci. Il Torre Angela, che pure ha giocato tutto il secondo tempo in 10, non è riuscito a scalfire la difesa degli amatriciani, se non su calcio di rigore.

Il primo tempo

Nel primo tempo l'Amatrice mette il turbo e al 6' Ferrari si affaccia già davanti al portiere avversario. Ma è un difensore a sbloccarla: al 14' Panitti porta in vantaggio l'Amatrice raccogliendo in aria un pallone. Il copione non cambia, l'Amatrice pressa e al 32’ è l’argentino Ferrari, vera spina nel fianco per i difensori del Torre Angela a buttarla dentro su mischia in area. Al 40’ Pitingrilli viene espulso ed i padroni di casa rimangono in 10. Ancora un’occasione per Ferrari e poi sempre il numero 7 dell’Amatrice serve un cross per Colangeli che insacca per il 3-0. A tempo scaduto arriva il rigore in favore del Torre Angela e Trifici non sbaglia dagli undici metri.

La ripresa

La seconda frazione inizia con una reazione dei padroni di casa che cercano di spingere ma senza occasioni degne di note. Al 4’ Attanasio pensa a spegnere le speranze di rimonta degli avversari mettendo dentro un pallone su splendido cross dalla sinistra di Cenfi: la rete che regala il 4-1 all’Amatrice e chiude le speranze per i romani. Al 34’ concesso un penalty anche agli amatriciani, messo dentro dal bomber Colangeli. C’è il tempo anche per il 6-1 e per la doppietta di Ferrari che al 36’ chiude i giochi. Troppo in palla l’Amatrice che ha integrato a meraviglia i nuovi acquisti in una rosa già competitiva. Gli innesti di Panitti in difesa e dei tre argentini Funes, Salvato e Ferrari hanno dato ancor più sostanza all’undici di Bucci che ha anche in panchina molte carte da giocare.

Il commento

Romeo Bucci, allenatore Amatrice: «L’abbiamo preparata bene ed il risultato parla da solo. Siamo stati bravi a finalizzare. La partita dopo l’espulsione del giocatore del Torre Angela ha ovviamente preso una piega diversa. Una grossa prestazione dei ragazzi che si erano impegnati anche con la scorsa partita con il Settebagni. Questa è la strada giusta sulla quale proseguire».

